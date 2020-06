Meteo | Previsioni per domenica 7 giugno

Stato del cielo: Maggiore nuvolosita' a ridosso dell'Appennino e sulle pianure occidentali con addensamenti anche compatti. Poco nuvoloso al mattino sui settori orientali, nuvolosita' irregolare in aumento su tutti i settori nel pomeriggio.

Precipitazioni: rovesci probabili gia' entro la mattinata su Ovest Emilia e Appennino Occidentale. Aumento dell'instabilita' nel corso del pomeriggio con sviluppo di rovesci in moto dai rilievi fin sulle pianure dell'Emilia e a tratti anche sulla costa Romagnola. Probabili temporali sul crinale occidentale e nelle aree di bassa pianura e costa settentrionale, localmente di forte intensita' in queste ultime zone. Residue piogge serali sulle province occidentali,mentre qualche rovescio o temporale potrebbe cominciare a formarsi anche sulla Romagna. Le zone di bassa collina e alta pianura dell'Emilia centro-orientale saranno meno coinvolte, ma anche in queste zone non si esclude qualche rovescio sparso, talvolta intenso.

Temperature: minime in aumento, con valori di 14/19°C e massime in diminuzione, con valori di 23/28°C.

Venti: deboli-moderati dai quadranti meridionali. Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità previsione: media

Livello di allerta: gialla

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

Gallery