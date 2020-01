Meteo | Previsioni per mercoledì 8 gennaio

Stato del cielo: Sereno per tutta la giornata in Appennino. Nebbie probabili al mattino e alla sera sulle pianure sia Emiliane che Romagnole in parziale sollevamento nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in aumento, con valori di -2/3°C e massime in aumento, con valori di 5/8°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali. Mare: poco mosso.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: nessuna

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

Gallery