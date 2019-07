Meteo | Previsioni per lunedì 8 luglio

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare, con schiarite a tratti ampie specie in mattinata, addensamenti più compatti nel pomeriggio.

Precipitazioni: sporadici rovesci possibili al mattino sui settori orientali, specie tra Ferrarese e Ravennate, in spostamento verso le zone interne. Nel corso del pomeriggio possibile sviluppo di rovesci lungo la dorsale appenninica in locale sconfinamento sulle pianure, mentre in serata sarà probabile la discesa di temporali dal Veneto, a coinvolgere principalmente le aree orientali della regione.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +16/+22°C e massime in diminuzione, con valori di +25/+32°C.

Venti deboli dai quadranti orientali, con locali rinforzi da Sud-Ovest in Apennino. Rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali in serata. Mare poco mosso, localmente mosso dinanzi al litorale Ferrarese in serata.

