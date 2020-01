Meteo | Previsioni per giovedì 9 gennaio

Stato del cielo: Sereno. Foschie dense o banchi di nebbia nelle aree di pianura nottetempo e in prima mattinata, localmente persistenti nelle aree limitrofe al Po, in sollevamento altrove nelle ore centrali di giornata. Probabile ritorno delle nebbie in serata, specialmente sui settori orientali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, con valori di -2/3°C e massime in aumento, con valori di 7/9°C.

Venti: deboli in prevalenza da Sud-Ovest. Mare: quasi calmo.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: nessuna

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

Gallery