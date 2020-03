Meteo | Previsioni per lunedì 9 marzo

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: al mattino possibili deboli sull'Appennino Emiliano con qualche sconfinamento sulle pianure occidentali. Nel pomeriggio estensione dei fenomeni alle pianure dell'Emilia centro-occidentale e all'Appennino Romagnolo. Probabili nevicate oltre i 1000-1200 metri al mattino, in calo mediamente fin sugli 800 metri sul comparto emiliano e fin sui 1100 metri su quello Romagnolo. Fioccate possibili a quote inferiori durante i rovesci di maggior intensità. Esaurimento in serata.

Temperature: minime in aumento, con valori di 1/6°C e massime in diminuzione, con valori di 6/12°C.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Mare: poco mosso, localmente mosso in serata.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: nessuna

