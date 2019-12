Meteo | Nevicate fino a quote basse, in arrivo la nuova perturbazione

Il quadro meteorologico atteso per la giornata di Giovedì 12 Dicembre non è mutato più di tanto, in ogni caso mancando 48 ore, abbiamo la possibilità di fornire maggiori indicazioni.

Al momento il tutto sembra propizio per nevicate fino a quote collinari, anche di bassa collina (sotto i 300 m). Contesto abbastanza complesso per le pianure, in quanto le precipitazioni non risulteranno particolarmente consistenti.

Alcune considerazioni

Il passaggio instabile dovrebbe risolversi tra la notte e la mattinata di Giovedì 12 Dicembre, con fenomeni in moto da Ovest verso Est. Questo fattore andrà a vanificare la presenza di accumuli rilevanti anche alle quote medio-alte del nostro Appennino.

L’analisi delle isoterme permette di notare come sia probabile registrare tra -1°C e -3°C a 1400 m. Il dato più interessante tuttavia è la 0°C a 480 m, che non solo va a confermare la stima di neve a quote di bassa collina, specie sul settore appenninico centro-orientale, ma ci pone dinanzi a una seconda riflessione. Molto dipenderà dall’intensità delle precipitazioni. Difatti, qualora esse risultassero moderate/forti su Emilia orientale e Romagna, potrebbero favorire un ulteriore abbassamento della quota neve, con fioccate non escluse sulle zone pianeggianti.

Rapido miglioramento già nel corso della mattinata su Emilia centro-occidentale, dal pomeriggio altrove.

Al momento comunque la probabilità maggiore è quella di registrare fenomeni perlopiù deboli. Accumuli discreti su medio-alto Appennino, scarso su zone collinari e pressoché nullo altrove.

Articolo a cura di Centro Meteo Emilia Romagna