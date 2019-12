Statistiche meteo,  pioggia e caldo record per il mese di novembre

Un novembre davvero anomalo a livello climatico quello appena trascorso. Sulla base dei dati preliminari elaborati all’Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore la temperatura media è risultata infatti di 11.1°C, superiore di 2.3°C rispetto al trentennio climatico di riferimento, 1981-2010. Questo valore ne fa il settimo mese di novembre più caldo dal 1860 ad oggi. Il record assoluto si riscontra nel novembre 2014, con una temperatura media di12.8°C.

Veramente abbondanti le piogge, con complessivi 219.1 mm, un valore più che doppio rispetto alla climatologia mensile di novembre (per la precisione l’anomalia rispetto al periodo 1981-2010 è del 114%). Solo due volte, dal 1830 ad oggi, si trovano mesi di novembre più piovosi di questo del 2019: nel 1949 con 225.4 mm, e nel lontano 1839 con 245.7 mm. In assoluto novembre 2019 risulta inoltre essere il 15° mese più piovoso.

Rilevati temperature e livelli di pioggia oltre la media anche nelle altre stazioni extraurbane di Unimore: a Modena Campus la temperatura media mensile risulta di 10.3°C con 255 mm di pioggia e a Reggio Emilia 10.0°C con 230.1 mm di precipitazioni.

Si ricorda che nel giorno più piovoso, il 17 novembre, le piogge sono risultate di 54.1 mm a Reggio Emilia, 64.3 mm a Modena Campus, e 57.0 mm a Modena Osservatorio. Un episodio di pioggia indubbiamente abbondante, ma come evento giornaliero molto inferiore al record assoluto del 5 ottobre 1990, in cui si erano registrati 165.4 mm. Anche lo scorso 5 maggio si sono avute precipitazioni più abbondanti (58.9 mm in Osservatorio).

Un ultimo dato su base annuale: più di metà della pioggia del 2019 è caduta nei soli due mesi di maggio e di novembre. Fino ad ora nel 2019 sono caduti 854 mm di precipitazione, un valore superiore del 30% alla media annuale. Nella nostra lunga serie storica solo nel 1839 si sono avuti due mesi, allora furono ottobre e novembre, con piogge superiori ai 200 mm.