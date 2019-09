Meteo | Temporali in arrivo, allerta "gialla" su tutta la regione

La prima perturbazione del mese di Settembre farà sentire i suoi primi effetti già dalla mattinata di Lunedì 2, con un aumento della nuvolosità da Ovest verso Est e la possibilità di qualche piovasco o breve rovescio. Il nostro focus deve però spostarsi sulla seconda parte di giornata, quando appare probabile un’intensificazione dell’instabilità, specie sul settore centro-orientale. Sarà quindi probabile lo sviluppo di rovesci e temporali, a tratti organizzati, dapprima sulle pianure interne e in successivo avvicinamento alla costa. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un bollettino di allerta meteo di colore giallo per temporali per tutta la giornata di lunedì 2 settembre

Stima dei fenomeni intensi

Le aree più probabili rimangono quelle del settore centro-orientale. Nello specifico, in seno a una convergenza potranno svilupparsi severi fenomeni tra Ferrarese e Romagna, in prossimità della costa o zone appena più interne. Essi muoveranno successivamente verso Est/Sud-Est. Il movimento potrebbe comunque risultare lento, favorendo elevati accumuli puntuali laddove i rovesci insisteranno più intensamente.

Probabili downbursts, in prossimità dei fenomeni puntualmente più intensi, nonché grandine con chicchi fino a medie dimensioni.

In prossimità dei temporali, possibili raffiche fin sui 70/80 Km/h.

Il target orario, sempre da considerare in maniera relativa, è per metà/tardo pomeriggio. In ogni caso l’azione preventiva deve tenere conto dell’intera fascia pomeridiana al fine di risultare più efficace.

In sintesi

Al mattino registreremo nuvolosità irregolare associata a qualche piovasco o breve rovescio.

Nel corso del pomeriggio aumenterà l’instabilità, sia sui rilievi sia in pianura. Temporali in sviluppo sull’Appennino tenderanno a muovere verso le pianure con direzione Nord/Nord-Est.

Sui settori centro-occidentali i temporali assumeranno principalmente carattere disomogeneo, solo a tratti e temporaneamente potranno verificarsi strutture più organizzate. Rimangono possibili locali grandinate di piccole/medie dimensioni nonché repentini rinforzi della ventilazione.

Sui settori orientali rimane invece più probabile la presenza di temporali organizzati come da analisi sopra riportata.

Articolo a cura di Centro Meteo Emilia Romagna