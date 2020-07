Cambio olio motore auto: dove farlo a Modena e quanto costa

Il cambio dell’olio del motore è un'operazione che va effettuata regolarmente per evitare malfunzionamenti dell’auto. L’olio, infatti, serve a lubrificare gli organi meccanici del motore, a proteggere le superfici metalliche dalla corrosione, a mantenere puliti i componenti con i quali entra in contatto ed aiuta inoltre il raffreddamento del propulsore. Per mantenere le ottimali condizioni di salute della vostra auto è fondamentale controllare periodicamente il livello dell’olio utilizzando l’apposita asta, ed eventualmente rabboccarlo in caso di necessità. E’ inoltre importante rispettare le tempistiche dei tagliandi e tenere sempre sotto controllo l'apposita spia presente nel quadro strumenti.

Quando cambiare l’olio

L’olio del motore va cambiato seguendo le indicazioni contenute all’interno del libretto di uso e manutenzione dell’auto. In generale è opportuno effettuare questa operazione ogni 15 mila chilometri circa per i veicoli a benzina e 30.000 km per quelli diesel. Inoltre insieme al cambio dell’olio va anche effettuata la sostituzione del relativo filtro che mantiene pulito il lubrificante raccogliendo le impurità che si creano durante la combustione.

Dove fare il cambio olio e quanto costa

Il cambio dell’olio motore può essere effettuato presso un benzinaio o presso officine specializzate. Per quanto riguarda la spesa complessiva bisogna tenere in considerazione, oltre al costo dell’olio, anche la manodopera del meccanico, le spese di smaltimento dell’olio esausto, la sostituzione del filtro dell’olio (dai 15 ai 30 euro) e il cambio della guarnizione del tappo della coppa (50 centesimi).

Il costo dell’olio può variare in base al lubrificante (sintetico o semi sintetico e con additivi “long life” ) e a quanti litri sono necessari per la vettura. Il tipo di olio da utilizzare è indicato sempre nel libretto di uso e manutenzione dell’auto. In generale una vettura utilizza dai 5 ai 6 litri di olio, acquistabile ad un prezzo di circa 10 euro al litro.

In definitiva se ci si affida ad un meccanico o ad un benzinaio, il costo di un cambio olio motore va dai 100 ai 150 euro. In alternativa si può anche ricorrere al fai da te risparmiando, ovviamente, sui costi di manodopera.

Cambiare olio motore auto a Modena

VERRIGOMME . Via Torrazzi, 101, Modena. 059 / 260226.

AUTOFFICINACENTROAUTOEUROPA. Viale Po, 192, Modena. 059 / 822297.

AUTOFFICINAIPPOLITOGOMME. Via Divisione Acqui, 95, Modena. 059 / 371901.

