Passione Camper. Come scegliere il migliore e dove trovarlo a Modena

Per chi ama viaggiare ma avere la comodità di trovare tutto a portata di qualche passo, o anche meno, il camper fa proprio per lui. Il camper si potrebbe dire che è uno stile di vita, perché in effetti si tratta di un investimento non secondario per una famiglia, ma che sicuramente può essere molto utile per risparmiare in futuro e per dormire in luoghi privi di alberghi o agriturismi.

A chi serve il camper

Da questa domanda si parte quando si pensa alla necessità di acquistare un camper ed in effetti i motivi per cui si sceglie di diventare camperisti sono molteplici. Sicuramente, alla base di tutto, sono necessarie una grande passione per l'avventura e per il viaggio, e al tempo stesso un utilizzo frequente del mezzo per poterne "ammortizzare" i costi il prima possibile.

In particolare è molto utile per le coppie giovani che vogliono viaggiare molto, ma anche per quelle molto mature, infatti non sono rari i casi in cui le coppie andando in pensione investano parte dei loro risparmi nel camper. Un altro target molto interessato è quello delle famiglie numerose, perchè in effetti se hai tre o quattro o più figli l'albergo inizia a costare molto, e il camper è la soluzione migliore. Infine, indipendentemente dall'età, il camper è consigliato per chi già ama fare campeggio e lo ha già fatto per esempio in tenda.

Che patente serve ?

In quasi tutti i casi la patente dell'automobile (B) è sufficiente, tuttavia le dimensioni e il peso del mezzo influiscono sulla risposta a questa domanda. Infatti, secondo la normativa è necessario mai superare i 35 quintali di peso tra mezzo e il carico che trasporta, così se pensate di rischiare di oltrepassare questa soglia consigliamo di prendere una patente superiore.

Le tipologie

I camper non sono tutti uguali e l'utilizzo che se ne fa, così come la necessità di comfort che si desidera, sono determanti al momento del giusto camper. Infatti esistono tre tipologie principali:

I profilati o semintegrali che sono dotati di cabina e pianale in lamiera si caratterizza per una buona aereodinamicità e soprattutto un ottimo comfort nel caso sia una coppia ad utilizzarlo. Questo tipo di mezzo è ideale per chi vuole viaggiare molto, senza portare dietro di sé enorme peso e che ritiene di poter fare a meno di qualche centimetro in più, per essere più performance in strada.

I mansardati sono caratterizzati dalla divisione tra la cellula abitativa e la cellula motrice, e sono chiamti in questo modo poiché la cellula abitativa sormonta anche la cabina guida creando così una mansarda sopra di essa e che nella totalità dei modelli contiene al suo interno dei letti. E' la migliore soluzione per chi cerca uno spazio più ampio ad un prezzo non elevato.

I furgonati sono camper che esteriormente non sembrano appartnenere a questa categoria, bensì a quella dei furgoni. Il motivo principale per cui si acquista questo tipo di camper è di mobilità quotidiana, ovvero che chi acquista i camper appena visti o anche quello successivo possiede anche un'auto che utilizza tutti i giorni, mentre con il camper furgonato non è più necessario avere anche un secondo veicolo poiché questo è di fatto un veicolo per la mobilità quotidiana. Per questo motivo il prezzo del camper furgonato aumenta rispetto ai due modelli visti fino ad ora.

I motorhome sono i camper di dimensioni più grandi e spesso presentano dettagli interni più lussuosi. L'obiettivo principale di questo tipo di camper consiste nella creazione di spazi per lo più di comfort che consentano di acquisire spazio utile da ogni centimetro della struttura, e per tale motivo sono per lo più costituiti con arredamento capace di essere modificato a seconda delle condizioni e delle esigenze.

