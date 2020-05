Coronavirus, mercato auto europeo ancora in crisi: ad aprile calo delle vendite del 76,3%

In linea con i trend negativi di marzo, anche aprile si è confermato un mese da dimenticare per il mercato dell'auto europeo, colpito in maniera pesante dalle restrizioni per il contenimento del coronavirus.

Secondo quanto riporta Acea (l'associazione dei costruttori automobilistici europei) ad aprile 2020 le immatricolazioni di nuove autovetture nell'Unione europea hanno registrato un calo su base annua del 76,3%. Il primo mese intero con restrizioni COVID-19 in atto ha provocato il più forte calo mensile della domanda di auto mai registrato. Con la maggior parte dei concessionari e degli showroom europei chiusi per l'intero mese, il numero di auto nuove vendute è sceso da 1.143.046 unità nell'aprile 2019 a 270.682 unità il mese scorso.

Ognuno dei 27 mercati dell'UE (nei quali non è incluso il Regno Unito) ha registrato cali a doppia cifra nel mese di aprile ma a subire le perdite più significative sono state Italia e Spagna con le immatricolazioni automobilistiche in calo rispettivamente del 97,6% e 96,5%. Guardando agli altri mercati principali, la domanda è scesa del 61,1% in Germania, mentre la Francia ha registrato una contrazione dell'88,8% ad aprile.

Da gennaio ad aprile 2020, la domanda di nuove autovetture nell'Unione Europea si è contratta del 38,5%, a causa dell'impatto negativo del coronavirus sui risultati di marzo e aprile. Quest'anno le immatricolazioni sono diminuite della metà in tre dei quattro mercati chiave dell'UE: Italia -50,7%, Spagna -48,9% e Francia -48,0%. In Germania, la domanda è diminuita del 31,0% nei primi quattro mesi del 2020.