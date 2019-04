Installare un impianto gpl o metano sulla propria auto a Modena

La benzina è arrivata a toccare i 2 euro e il diesel è aumentato, questi dati portano sempre più persone ad installare l'impianto a metano o l'impianto a gpl sulla propria vettura per risparmiare nei consumi del veicolo.

Quanto si risparmia?

Installare l'impianto a metano o a gpl fa risparmiare rispetto alla benzina o al diesel, tuttavia è necessario di quanto fa risparmiare. Se per esempio in un anno il veicolo percorre 10.000 km, tenendo presente i prezzi attuali di benzina, gpl e metano, il prezzo medio annuo sarà di 1114 euro per la benzina, 555 euro per il gpl e 460 euro per il metano.

BENZINA GPL METANO 10.000 Km 1114 € 555 € 460 € 15.000 Km 1677 € 833 € 690 € 20.000 Km 2237 € 1111 € 920 € 25.000 Km 2796 € 1389 € 1150 €

A fronte del risparmio che si può evincere dalla tabella bisogna capire se l'investimento è adeguato, e in questo caso l'investimento consiste nel costo di installazione dell'impianto.

Impianto GPL

Auto a carburante o ad iniziezione 990 € Impianto ad inieziione sequenziale (iniettori) 1.250 € Impianto su diesel autovettura SUV / furgoni 2.490 € Passaggio a Monofuel (solo vetture benzina) 990 € + costo impianto gpl

Impianto Metano

Auto a carburante o ad iniezione monoiniettore 1.300 € Impianto ad iniezione sequenziale (iniettori) 1.590 € Impianto su diesel dual fuel (veicoli commerciali) 2.690 € Impianto su diesel autovettura / SUV / furgoni 2.590 € Passaggio a Monofuel (solo vetture benzina) 990 € + costo impianto metano

Manutenzione impianto GPL

E' necessario considerare all'interno dei costi e dei benefici anche il costo della manutenzione dell'impianto GPL, perché se da un lato vi è un consistente risparmio nel carburante, dall'altro è necessario seguire rigorosamente le norme in materia di manutenzione e revisione. Per questo motivo è necessario ogni tanto pulire l'impianto GPL con adeguati additivi eliminando così lacche, depositi solforosi, inquinanti, ammonianca e altri residui.

Manutenzione impianto Metano

Similmente avviene per l'impianto a metano anche se i costi di manutenzione sono inferiori. Anche in questo caso sarà doveroso ripulire ogni tanto l'impianto con adeguati additivi che si possono acquistare in qualsiasi autofficina, che hanno un costo medio di 30 euro. Inoltre, anche il tagliando è meno costoso rispetto ad un'auto a benzina, infatti se quest'ultima è circa di 150 euro, con l'auto a metano è di circa 120 euro.

Dove far installare impianti a Metano e GPL a Modena

Autoriparazioni Vivi

IGMA

Nevio Auto

G.R. Impianti GPL e Metano