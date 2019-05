Le migliori auto ibride del 2019: dove acquistarle a Modena

Sempre più italiani scelgono oggi l'auto ibrida, sia per il risparmio nei costi di carburante, sia per i vantaggi in fase di acquisto, ma anche di mantenimento del veicolo. Nel 2018 sono state immatricolate 87 mila vetture ibride, ovvero +30% rispetto all'anno precedente, anche se si parla ancora di una quota mercato davvero limitata (4,5%), tuttavia chi sceglie l'auto ibrida vede già da subito numerosi vantaggi, ancora più se si è a Modena e più in generale in Emilia-Romagna.

Eco-Bonus

Oggi l'eco-bonus consente di risparmiare 2.500 euro con la rottomazione e 1.500 euro senza rottamazione se si consegna al concessionario un'auto Euro 1, 2, 3 o 4, e se si acquista una delle seguenti auto ibride: Audi A3 e-Tron, BMW Active Tourer 225xe, BMW Serie 5 versione 530e, Kia Niro Plug In, Kia Optima Plug-in Hybrid, Mercedes GLC 350e, Mini Countryman Cooper S E, Mitsubishi Outlander Phev e Toyota Prius Plug-in Hybrid.

Vantaggi fiscali per mantenimento

Le auto ibride in Emilia-Romagna non pagano il bollo per tre anni e che probabilmente sarà esteso a "per sempre" come già avviene in altre Regioni. Per poter accedere a questo servizio è necessario registrare l'auto ibrida sul sito dell'Emilia-Romagna, dopo aver ottenuto un account di identità personale digitale.

Inoltre si hanno dei vantaggi per quanto riguarda il costo dell'assicurazione, che si riduce del 10-20%, a seconda dell'automobile, poiché queste auto hanno minori probabilità di essere manutentate frequentemente.

Infine, molte di queste automobili godono di garanzie molto superiori a quelle previste per le auto a benzina o a diesel, infatti tali garanzie vanno dai 5 ai 10 anni, che si traduce in un evidente risparmio nella manutenzione del veicolo.

Quanto si risparmia per carburante

Ovviamente, questi vantaggi sono sì importanti, ma non quelli fondamentali per scegliere un'auto ibrida, infatti il primo motivo per cui si scegliere un veicolo ibrido è il risparmio quotidiano nella mobilità. Di fatto ogni automobile consente di risparmiare a livelli differenti tuttavia, si consideri che in città e in provincia, se non si superano certe velocità, per ogni litro consumato si percorrono dai 22 ai 25 km, in autostrada invece si abbassa intorno ai 19 – 21 km a litro.

Le auto ibride del 2019

Lexus UX

E' la lexus simbolo dell'hybrid, considerando che ormai quasi tutte le Lexus sono effettivamente solo ibride, tuttavia questa rappresenta il meglio del brand Orientale. Un auto a 5 posti, con 320 litri di bagagliaio.

Land Rover Hybrid

Il SUV simbolo delle ibride di 404 CV che offre la possibilità di grande risparmio fino ai 51 km/h, ma certo il prezzo è determinate sul target di riferimernto, dato che in Italia il modello base parte da 90.200 euro.

La Kia Niro ibrida

Un crossover ibrido che punta a essere una delle migliori auto ibride per il rapporto qualità / prezzo. Si tratta di un crossover che si posiziona con un prezzo nella fascia media / media-bassa, infatti si parte da 25.000 euro per un aiuto che è dotata di 363 litri.

C-HR Toyota

Il simbolo dell'ibrida di questi due anni ghrazie al fatto che consente da un lato di percorre 100 km con soltato 3,8 litri di carburante e dall'altro si tratta di una vettura da 122 CV. Un SUV ibrido di dimensioni medie, facile da guidare e dal design innovativo.

Suzuki Ignis

Un'auto ibrida caratterizzata per il prezzo basso e rappresental la novità 2019 tra le city car, grazie al fatto che le sue dimensioni sono effettivamente urban, ovvero di appena 370 cm, con 90 CV e si parte da 16.950 euro per la 2WD e 18.300 per la 4WD.

