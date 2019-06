Moto e motorini usati a Modena: dove trovarli

Acquistare una moto o un motorino è a volte una scelta che nasce dalla necessità, per esempio di raggiungere scuola, università o lavoro, ma altre da uno sfizio che ci si vuole togliere. In entrambi i casi la scelta del motorino o della moto deve essere accurata, perché è vero che di partenza l'usato è stato, come dice la parola stessa, usato, e quindi durerà meno anni, ha già chilometri fatti, ma è conveniente. Tuttavia, è necessario fare attenzione che l'eccessiva convenienza non sia anche motivo di scarsa qualità.

Come scegliere

Prima di partire a scegliere una moto bisogna mettersi in testa che più tempo si passa sui vari siti a fare confronti e meno è probabile di scegliere l'oggetto sbagliato. Infatti, online e offline ci sono veri e propri affari, ma è necessario prendere giù tutti i dati e confrontarli. Quindi la prima regola è non prendere la prima moto o il primo motorino che vi capita sottomano.

Meglio privato o commerciante?

Domanda difficile a cui rispondere, perché non c'è uno dei due che più "onesto" dell'altro e neppure che vi garantisca un'affare migliore. Di fatto il commerciante è obbligato a darvi una garanzia sulla moto che vi vende, e ciò potrebbe portare ad un'aumento del prezzo, ma al tempo stesso potrebbe essere anche la garanzia che cercavate.

Le domande da fare

Quando vi incontrate con il proprietario o anche solo telefonate per informazioni, ci sono alcune domande fondamentali da fare:

Da quanto tempo ha questa moto?

Ha subito incidenti o è stata oggetto di manutezione dal meccanico, e ogni quanto ?

Quanti proprietari ha avuto ?

Domande tecniche: scarichi omologati, condizione delle gomme, condizione dei freni.

Sono stati fatti lavori al motore?

E' possibile provarla prima dell'acquisto?

La moto è a posto così o bisogna farci dei lavori di manutenzione?

Quando è avvenuta l'ultima revisione?

E la domanda più importante: perché ha deciso di venderla?

Elementi tecnici da considerare

Frizione: oltre i 50.000 chilometri potrebbe dare problemi;

oltre i 50.000 chilometri potrebbe dare problemi; Sospensioni : aprire bene le orecchie e sentire se ci sono rumori strani;

: aprire bene le orecchie e sentire se ci sono rumori strani; Ruote : condizione delle ruote, quando sono state cambaite l'ultima volta e condizione dei cerchi in lega;

: condizione delle ruote, quando sono state cambaite l'ultima volta e condizione dei cerchi in lega; Impianto Elettrico : controllate la condizione accendendo i fari abbaglianti e controllando la luminosità;

: controllate la condizione accendendo i fari abbaglianti e controllando la luminosità; Trasmissione : verificare la mancanza di segni di ruggine nei cilindri scorrevoli all'interno, e vedere se è necessario sostituire la catena e provando a spostare le maglie di mezzo centimetro se questo si muovono significa che è da cambiare;

: verificare la mancanza di segni di ruggine nei cilindri scorrevoli all'interno, e vedere se è necessario sostituire la catena e provando a spostare le maglie di mezzo centimetro se questo si muovono significa che è da cambiare; Motore: verificate se a motore acceso non si modifichi il regime di minimo, così come è necessario controllare il basamento del motore a causa di una possibile perdita.

