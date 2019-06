Portapacchi per viaggiare: quali scegliere e dove trovarli a Modena

E' tempo di viaggi o di programmazione di viaggi, e sempre più italiani scelgono mete in Italia che sono spesso raggiungibili in automobile per questo è sempre utile sapere quale portapacchi scegliere per la propria aiuto e per il tipo di viaggio che si vuole svolgere. Come fare per scegliere il miglior portapacchi per la propria aiuto ?

Come scegliere il portapacchi

La prima fase consiste nel misurare le dimensioni del tetto dell'automobile con un normalissimo metro, misurando larghezza e altezza.

La seconda fase consiste nel controllare se il tetto del veicolo è predisposto o meno all'inserimento delle barre del tetto, e capire di quale delle quattro tipologie si tratta (tetti normali, con profili, con punti fissi o con profili integrati).

Una volta analizzati questi punti si procede a scegliere il portapacchi in base alle esigenze personali, ovvero la capacità di carico necessaria per portare con sé la quantità di valigie adeguate.

Quanto costa un portapacchi

Seppur le dimensioni e la tipologia influiscono sul costo finale del portapacchi, si può sostenere che in media ha un costo che si aggira attorno ai 100 euro. Tuttavia, se si vuole risparmiare si possono anche scegliere portapacchi usati, che se sono in buona condizione funzionano bene quanto quelli nuovi.

Scegliere quello giusto per il montaggio

Bisogna sempre ricordarsi che il portapacchi è uno strumento che dovremo montare da soli (un fai-da-te) e per questo motivo è necessario scegliere quello giusto anche in base alla difficoltà di "montaggio". Infatti, ci sono portapacchi che si pongono direttamente sul tetto e sono stabili tramite i punti di fissaggio, ce ne sono altri che invece si agganciano sui mancorrenti.

Dove acquistarli a Modena

Accessori Auto Renzo

G3 Accessori Auto

Barre Portatutto

Marinazauto

.