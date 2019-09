Pulizia cruscotto auto: consigli e dove trovare prodotti a Modena

Per il vero modenese, che nasce nella motor valley, la cura della propria auto è fondamentale, ecco perché abbiamo creato questo articolo con consigli utili e dove trovare i prodotti più adatti. Infatti dopo esserci dedicati alla pulizia generale degli interni della nostra vettura, ci concentriamo oggi sul cruscotto dell’auto.

La plancia dell’automobile è una delle superfici che si sporca più facilmente, ma è anche una zona particolarmente delicata della nostra vettura che va quindi pulita con molta attenzione e con prodotti dedicati.

Il primo passo quando si vuole pulire il cruscotto dell'auto è eliminare tutta la polvere e la sporcizia presente nell'abitacolo (qui la nostra guida dedicata).

Per quanto riguarda il cruscotto, è possibile utilizzare un panno pulito leggermente inumidito con dell'acqua o un apposito piumino a setole morbide. Inoltre un piccolo pennello a setole morbide sarà utile per eliminare la polvere dalle fessure, ad esempio dalla zona intorno al cambio o tra i vari pulsanti della plancia.

In caso di macchie o aloni sulla plancia è possibile utilizzare dei detergenti dedicati alla pulizia del cruscotto da applicare utilizzando un panno morbido, seguendo sempre le indicazioni fornite dal produttore.

Inoltre per la pulizia di display e della strumentazione di guida seguire con attenzione le indicazioni fornite dal costruttore dell'auto.

Infine applicare un prodotto protettivo che crea un film antistatico che respinge la polvere, ostacola la formazione di impronte e allontana acqua e sporco. Sul mercato sono disponibili dei prodotti multifunzione che oltre a detergere e proteggere il cruscotto si occupano di ravvivare le plastiche, rendendo anche profumato l'abitacolo. Detergenti per cruscotti che assicurano, inoltre, un’efficace barriera anti-UVA/UVB, limitando l’invecchiamento precoce dei materiali della plancia. Prodotti adatti alla pulizia di varie superfici, non solo in plastica, ma anche in gomma, pelle, similpelle e radica.

