Ferrari Classiche Academy, i corsi per mettersi alla guida delle famose auto

È iniziata Ferrari Classiche Academy, serie di corsi di guida incentrata su alcune vetture classiche che hanno contribuito a creare la leggenda del Cavallino Rampante e a fare la storia dell’epoca in cui sono state prodotte.

Ciascun corso si svolge nell’arco di due giornate sul Circuito di Fiorano e consente ai partecipanti di cimentarsi in un percorso di scoperta delle origini della Casa di Maranello, di avvicinamento al mondo di Ferrari Classiche e di apprendimento delle tecniche di guida di vetture prodotte in un periodo in cui l’elettronica non si era ancora fatta strada nel mondo automotive.

Ferrari Classiche Academy, suddivisa in diversi moduli di guida su pista, permette a tutti, compresi coloro che non hanno mai guidato un’auto d’epoca, di familiarizzare con la dinamica del veicolo, la gestione delle curve e molti altri aspetti propri della conduzione di automobili classiche.

Il programma prevede prima di mettersi alla guida un’introduzione pratica alle vetture oggetto del corso (quattro 308 GTS e GTBi di varie derivazioni meccaniche e una Mondial 3.2), che vengono analizzate al sollevatore per fornire un’idea della componentistica utilizzata e delle caratteristiche tecniche delle auto.

In seguito, una visita guidata alle Officine Classiche Ferrari e all’archivio tecnico della casa di Maranello per permettere ai partecipanti di visionare i disegni tecnici, taccuini degli ingegneri e relazioni di gara relativi alle vetture GT e racing prodotte dal 1947 in poi.

Le successive sessioni in pista sono composte da una serie di briefing tecnici da parte degli istruttori presenti sulle tecniche di guida di auto a cambio manuale senza assistenza elettronica quali il “punta-tacco”, la “doppietta” e altri ancora.

Step finale mettersi al volante delle auto d’epoca. In questa fase i partecipanti, sempre affiancati dagli istruttori, svolgono sessioni di guida di difficoltà crescente nelle condizioni più disparate, tra cui guida su bagnato, approccio al controsterzo in velocità e gestione della dinamica del veicolo. Di grande interesse anche il modulo dedicato alle tecniche da utilizzare durante le gare di regolarità, competizioni frequentate da molti appassionati di vetture classiche.

La seconda tornata di corsi Ferrari Classiche Academy avrà luogo a partire dalla prossima primavera.

Gallery