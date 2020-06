VIDEO | Un fulmine sul Tridente, Maserati annuncia la nuova Ghibli Hybrid

"L’universo è denso di momenti in cui una singola scintilla si trasforma in qualcosa di nuovo... un istante in cui l’incrocio di specie diverse diventa un catalizzatore del cambiamento, dove elementi contrastanti si scontrano e si combinano, si incontrano e si amalgamano, si uniscono ed evolvono, creando una realtà ibrida migliore di tutto ciò che l’ha preceduta".

Con questa premessa e con un affascinante video di pochi secondi Maserati annuncia la nuovissima Ghibli Hybrid: la prima di una serie di nuove vetture all’avanguardia, simboli della nuova era del Tridente.

"Inizia così un nuovo capitolo nella saga di Maserati: il primo motore ibrido nella storia del marchio, in cui l’innovazione e la tecnologia incontrano l’eccellenza dell’ingegneria automobilistica, proiettando decisamente Maserati verso un futuro più sostenibile", spiega l'azienda in una nota.