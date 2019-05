Bike sharing a Modena: come funziona e quanto costa

Il bike sharing non è più un servizio offerto solo dalle grandi città, ma anche a Modena oggi sono numerosi gli utilizzatori. In città sono numerosi i servizi presenti, in particolare: "C'entro in bici" e "Bike Sharing a Flusso Libero".

C'entro in bici

Come iscriversi e come fuziona

Il servizio bike sharing più diffuso in città, distribuito presso 42 punti di prelievo dislocati presso parcheggi, stazioni e servizi di pubblica utilità. Per usufruire del servizio è necessare compilare il modulo di iscrizione e versare la cauzione di 20 euro per ottenere un'apposita chiave che consentirà il prelievo della bicicletta dalle rastrelliere presenti in città. In caso fosse restituita la chiavetta sarà restituita anche la cauzione.

Chi può usarlo

Il servizio può essere utilizzato solo da persone con età superiore ai 18 anni e residenti oppure domiciliati o che svolgono attività lavorativa nel territorio della provincia di Modena. Sono inoltre ammessi al servizio anche i turisti.

Orari

Le biciclette sono disponibili tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 24:00.

Per maggiori informazioni

E' possibile consultare il sito www.centroinbici.it

Bike Sharing a Flusso Libero

Come funziona

Il Bike Sharing a Flusso Libero si caratterizza per l'assenza delle stazioni distribuite nella città, ma per il fatto che le 50 biciclette a disposizione contengono un dispositivo gps in grado di geolocalizzarle.

Come iscriversi

Per accedere al servizio è necessario scaricare l'applicazione Moovas Tribe, disponibile sia per IOS che per Android. Una volta inseriti i dati necessari, ovvero carta di credito e i dati personali, si può optare per il servizio a tempo, continuativo per 8 ore oppure mensile.

Chi può utilizzarlo

Lo posso utilizzare tutti, sia modenesi che turisti.

Quanto costa

Pay as you Go (singolo utilizzo) = 0,90 euro ogni 15 minuti;

8 For You (pass giornaliero di 8 ore) = 14 euro;

30 Days = 25 euro;

365 Days = 99 euro;

Per maggiori informazioni

Per informazioni dettagliate sul servizio e sulle tariffe consultare il sito www.moovastribe.com.