FlixBus, viaggi da e verso Modena. Quali sono e quanto costano

FlixBus rimane una delle scelte più competitive presenti sul mercato, infatti a fronte di prezzi elevati dei treni regionali, il prezzo incide positivamente sulla politica di business di questa compagnia tedesca. A Modena FlixBus in questi ultimi anni ha ampliato effettivamente il servizio con oltre 30 destinazioni italiane, che consentono sia ai modenesi di muoversi per l'Italia, sia ai turisti di raggiungere la nostra città.

Come funziona FlixBus

Per prenotare un viaggio da Modena è necessario entrare nel sito e seguire i seguenti passaggi:

1. Impostare la destinazione

2. Impostare la data di andata ed eventualmente di ritorno

Servizi a bordo

FlixBus è riuscito a distinguersi nel mercato europeo non solo grazie alla sua guerra di prezzo, ma anche grazie ai comfort presenti a bordo. Infatti sono presenti:

Wi-Fi gratuito: si accede gratuitamente ad internet, con velocità non male della rete, anche in zone poco coperte;

Prese di corrente: non si può offrire wi-fi senza dotare il mezzo delle prese di corrente fondamentali quando i propri device si stanno scaricando;

Toilette: non c'è bisogno di "tenerla" fino alla fine del viaggio, ma sulle corriere di FlixBus è presente il bagno;

Il babaglio

FlixBus è scelto anche per la possibilità di portare con sè un certo volume, che sarebbe scomodo in treno e costoso in aereo, infatti ogni passeggero ha diritto a:

Un bagaglio a mano (max. 42 x 30 x 18 cm, max. 7kg)

1 bagaglio da stiva (max 80 x 50 x 30 cm, sono consentite dimensioni leggermente divergenti con un volume complessivo non superiore a 160 cm e un peso massimo di 20 kg)

Si possono portare biciclette ?

In molti autobus è possibile portare una bicicletta di dimensioni standard e priva di sovrastrutture, state attenti infatti che il peso non super i 25 kg. Per trasportare la bicicletta è necessario, tuttavia, inserire tale servizio durante la proceura di prenotazione e pagando un supplemento per ogni unità.