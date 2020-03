Incentivi per l'installazione sui veicoli a benzina di impianti a gpl e metano

Tipologia di incentivo

€ 500 (€ 350 a carico del fondo ICBI ed € 150 a carico dell’officina richiedente) per installazione impianti GPL su automezzi privati Euro 3-4 alimentati a benzina

€ 650 (€ 500 a carico del fondo ICBI ed € 150 a carico dell’officina richiedente) per installazione impianti metano su automezzi privati Euro 3-4 alimentati a benzina

€ 750 per installazione impianti GPL su veicoli commerciali Euro 3-4-5

€ 1000 per installazione impianti metano su veicoli commerciali Euro 3-4-5

€ 750 per installazione impianti GPL su veicoli commerciali con alimentazione diesel

€ 1.000 per installazione impianti metano su veicoli commerciali con alimentazione diesel

Non sono previsti incentivi per i veicoli Euro 2

Come richiedere l'incentivo

Per usufruire dell’incentivo è necessario recarsi presso una delle officine aderenti all’iniziativa per la trasformazione del veicolo.

L’officina, dopo aver verificato che veicolo e l'intestatario della carta di circolazione siano in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’incentivo, prenota via internet il contributo tramite apposita procedura disponibile sul sito: www.ecogas.it

Il cittadino fruisce dell’incentivo tramite uno sconto riportato direttamente in fattura.