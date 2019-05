Car Sharing a Modena: il servizio Share'ngo

Il car shiaring in italia è ormai diffuso in numerose città del centro-nord, con Milano che fa da apripista sia cronologicamente sia per livello di innovazione, ma con ormai 357 servizi sparsi in tutto il Paese. Modena, in quanto smart city, non è da meno ed è così che ha lanciato il progetto Share'ngo, che consente di ottenere il servizio di car sharing per girare in libertà nella cittadina geminiana.

Come funziona

Per utilizzare il Car Sharing elettrico Share’ngo è necessario:

Registrarsi sul sito sharengo.it dove sono disponibili tutte le informazioni sull'utilizzo, sulle tariffe e sulle modalità di pagamento; Iscriversi al sito inserendo le informazioni riguardanti la patente, il codice fiscale e una carta di credito valida (anche prepagata). Presentarsi nel luogo più vicino in cui è presente un'auto Share'ngo e utilizzarla;

Il servizio

Le auto gialle elettriche a impatto zero e a flusso libero al momento sono 30. Sono disponibili in strada, pronte all’uso, senza preoccupazioni per il riposizionamento nella zona del prelievo e per la ricarica, operazioni che saranno a cura del gestore. L’utente potrà individuare la posizione del veicolo e prenotarlo attraverso la App del servizio Share’ngo o attraverso il sito mobile

Il numero utile

Per maggiori informazioni si può chiamare il tel. 0586/1975772.

L'area interessata

Quanto costa

Il servizio ha un costo di 10 euro per la registrazionei che comprende anche i primi 30 minuti di utilizzo. Da quel momento il noleggio osta da 28 a 22 centesimi al minuto di utilizzo.

Anche in Area ZTL

Dato che le auto Share'ngo sono eco-sostenibili è possibile utilizzarle anche per accedere alla zonta ZTL, ad esclusione delle corsie riservate (Via Emilia Centro, tratto compreso tra Vicolo Squallore e Via Torre,Corso Duomo,Piazza Roma) e sostare gratuitamente sulle strisce blu.

Share'ngo from Luca Mortara on Vimeo.