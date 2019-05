Il parco divertimenti della Motor Valley invita tutti all’autodromo di Modena: aperte le iscrizioni ai Motor1days

Sono aperte le iscrizioni per partecipare gratuitamente al Motor1Days. Dopo gli 11 mila visitatori della precedente edizione, che hanno totalizzato oltre 1.750 esperienze di guida, ben 1.920 hot lap e almeno 1.400 off-road experience, l’appuntamento con la terza edizione è sabato 18 e domenica 19 maggio all’Autodromo di Modena. Sarà un evento dedicato a tutti coloro i quali sono interessati, in un modo e nell’altro, all’auto: chi la usa solo per spostarsi e chi ne è appassionato. L’evento si svolge in parallelo al Motor Valley Fest, il festival dedicato all’automotive previsto nell’hinterland modenese dal 16 al 19 maggio.

A dare il via ufficiale ai Motor1Days la parata inaugurale prevista venerdì 17 maggio: una carovana con auto di ogni genere collegherà simbolicamente l’autodromo al centro di Modena e attraverserà tutta la città. Ma non solo, il programma è vario e pieno di appuntamenti, così da accontentare tutti: si parte dagli Hot Lap in pista a bordo di auto sportive per arrivare alle Prove su Strada e Fuoristrada, con i piloti di Motor1.com intenti a raccontare i segreti di molte delle ultime novità delle case automobilistiche di tutto il mondo. Ci sarà spazio anche per l’Easy Drift e per il fuoristrada (nell’area Off-road Adventure), senza dimenticare che gli esperti di Motor1.com, con i “Perché Provarla”, daranno vita a delle vere e proprie recensioni dal vivo; qui, il pubblico potrà partecipare attivamente e scoprire i segreti dell’auto che più gli aggrada, per poi provarla in prima persona grazie ai Test Drive. A far da cornice a tutta la kermesse, portandola dall’Autodromo al centro di Modena, i Motor1Talk, le testimonianze live dei protagonisti del mondo dei motori.

E mentre gli adulti toccano con mano la potenziale prossima auto di famiglia, testando lo spazio per il passeggino o le ultime tecnologie in termini di sicurezza, i loro bambini avranno modo di divertirsi in compagnia di Coccole Sonore, il network da oltre un milione di follower dedicato ai più piccoli che li coinvolgerà con un carico di musica, giochi e tantissime sorprese. Per i più grandi (ragazzi, ma non solo), un’area del tutto dedicata ai videogame e all’esport, per testare gli ultimi arrivi tra i racing game più quotati e, soprattutto, per partecipare agli emozionanti tornei all’ultima staccata in calendario nella due giorni targata Motor1.com.

Domenica 19 maggio sarà poi il turno della Crazy Run, la 500km di puro divertimento in cui 80 team super selezionati a bordo delle loro auto dovranno superare 10 checkpoint segreti da scovare risolvendo degli enigmi. Per chiudere in bellezza, l’arrivo della gara più pazza d’Italia si terrà proprio all’Autodromo di Modena, con tanto di premiazione e party finale, tra DJ set e special guest.