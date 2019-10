Il Motor Valley Fest si conferma: fissate le date del 2020

Dopo il successo della prima edizione, Motor Valley Fest, il festival diffuso dedicato al mondo dei motori, si conferma e annuncia le date per l’anno 2020.

L’appuntamento è fissato dal 14 al 17 maggio nel cuore dell’Emilia Romagna, a Modena cpitale dei motori, nel centro storico della città, ma anche in Autodromo e sul territorio attraverso i musei e le collezioni più esclusive della Terra dei Motori.

I quattro giorni di evento celebreranno a livello nazionale la passione per auto e moto, a partire dalle eccellenze italiane del territorio, le innovazioni tecnologiche nel mondo automotive e la cultura storica, artistica ed enogastronomica dell’Emilia Romagna. Ad attendere appassionati, famiglie e i turisti italiani e stranieri, le esposizioni delle auto e delle moto Made in Motor Valley (Ferrari, Maserati, Lamborghini, Dallara, Pagani e Ducati), ma anche il meglio della produzione automobilistica internazionale che il pubblico potrà vedere, toccare con mano e provare su strada e in pista nell’ambito dei Motor1Days, il “parco divertimenti” della Terra dei Motori.

Ampio spazio sarà poi dato all’innovazione e alla mobilità del futuro, con un’apposita area denominata Innovation & Talents che vedrà protagoniste università, istituti tecnici, laboratori di ricerca, start up e aziende. Tutto completamente gratuito. Ad aprire nel maggio 2020 il Motor Valley Fest sarà, come nell’edizione precedente, il convegno inaugurale che vedrà confrontarsi i grandi nomi della Terra dei Motori e dell’industria automotive internazionale.