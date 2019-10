Tractor Pulling, secondo posto nazionale per i sassolesi di Stars&Stripes

Secondo posto confermato per la Scuderia Piede Pesante di Sassuolo che domenica scorsa, alla finale del Campionato Italiano di Tractor Pulling svoltasi a Pietramurata (Trento), con Stars & Stripes ha svolto l’ennesima prestazione di altissimo livello che dimostra il valore tra i migliori d’Europa della macchina.

A causa di un errore del giudice di slitta, che ha attivato il killer switch (dispositivo che serve per spegnere il trattore in caso di pericolo) senza alcun motivo di pericolo, Stars&Stripes ha perso la prima piazza classificandosi al terzo posto di giornata ma confermando la medaglia d’argento nella classifica finale del Campionato Italiano.

“Siamo molto soddisfatti del progresso ottenuto dal nostro trattore – afferma il presidente Simone Trinelli - e diamo appuntamento per il prossimo anno ai nostri appassionati per le gare in Europa dove potremo misurare con il migliori a livello continentale”.