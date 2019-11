Ferrari Roma, debutta la nuova coupé V8 2+ del Cavallino Rampante

La Ferrari Roma è stata presentata oggi ai clienti nel corso di un evento esclusivo tenutosi nella Città Eterna. La nuova coupé 2+ a motore centrale-anteriore della Casa di Maranello è caratterizzata da un design senza tempo, da una spiccata raffinatezza e da guidabilità e prestazioni di assoluta eccellenza.

La Ferrari Roma non è infatti solo una vera e propria icona di design italiano, ma è anche in grado di garantire prestazioni al vertice della categoria grazie al suo motore V8 turbo appartenente alla famiglia vincitrice del premio Engine of the Year per 4 anni consecutivi. Il motore da 620 cv a 7.500 giri/min. è abbinato al nuovo cambio dual-clutch a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale.

Grazie al suo stile inconfondibile, la vettura reinterpreta in chiave contemporanea il lifestyle della città di Roma tipico degli anni ‘50-‘60, caratterizzato dalla leggerezza e dal piacere di vivere. La Ferrari Roma, che rappresenta al meglio l’eleganza e la raffinatezza di quello straordinario periodo, è la vettura ideale per vivere al meglio la Nuova Dolce Vita.

Gallery