Sulle strade intorno alla fabbrica compare il nuovo prototipo Maserati

Su via Divisione Acqui ha fatto il suo debutto nelle scorse ore una strana "creatura", opportunamente camuffata. Si tratta di un prototipo, o per meglio dire di un mulotipo, di quello che è noto come progetto MMXX, ovvero la futura supersportiva di casa Maserati che entrerà in produzione nei prossimi mesi proprio nello stabilimento di Modena.

Poco si conosce e si capisce della vettura del Tridente, se non che monterà un nuovissimo tipo di motore a sei cilindri ,c he rappresenterà lo ste evolutivo del marchio modenese nel prossimo futuro.