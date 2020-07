Motori. Il raduno di Lotus Team Italia ed Italian Roads arriva a “La Fabbrica Blu”

Dopo un lungo periodo di stop forzato, Lotus Team Italia ed Italian Roads hanno organizzato il raduno automobilistico “La Fabbrica Blu” il prossimo fine settimana tra Toscana ed Emilia Romagna, all’insegna dell’amicizia e della passione per i motori.

Oltre 30 equipaggi composti principalmente da Lotus e da altre auto sportive, provenienti da varie regioni d’Italia, si daranno appuntamento la mattina di sabato 11 luglio in località Figline Valdarno (FI) per l’accreditamento, da qui partirà un divertente tour collinare attraverso l’affascinante territorio del Chianti, fino a giungere a Pistoia per un pit stop. Percorrendo la SS66 la carovana giungerà a San Marcello Pistoiese (PT) per il pranzo, proseguendo poi fino al centro abitato della Lima (PT) per affrontare gli entusiasmanti tornanti teatro della celeberrima cronoscalata Lima-Abetone, per giungere a Lizzano in Belvedere (BO) per una visita da Marchioni Auto Storiche, considerato uno dei più grandi restauratori di auto Lancia, che mostrerà ai partecipanti come tornano in vita autentici gioielli a quattro ruote, infine la giornata si concluderà a Sestola per la sistemazione alberghiera e cena.

L’indomani dopo la colazione gli equipaggi lasceranno Sestola in direzione di Modena attraverso la divertente “vecchia” via Giardini, attraversando l’abitato di Maranello per un inevitabile passaggio davanti gli stabilimenti della Ferrari e giungere a Campogalliano per il pranzo, a seguire i partecipanti all'interno del piccolo circuito dell’ex stabilimento Bugatti, si cimenteranno in un divertente test di regolarità. La giornata poi proseguirà con la visita guidata alla fabbrica dove sul finire degli anni ’80, per volere dell’ingegnere Romano Artioli, sono nate auto meravigliose come la mitica Bugatti EB110. Tutto il raduno si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid.

Lotus Team Italia rappresenta una nuova realtà nel panorama nazionale, dedicata ai possessori di Lotus storiche e moderne, estimatori, appassionati del celeberrimo marchio inglese che organizza, con il supporto di professionisti del settore, eventi di vario genere, sia su strada che in pista, mettendo a disposizione un background di esperienza decennale, sempre all’insegna della passione e dell’amicizia.

Italian Roads è un'azienda giovane e dinamica con sede in Toscana specializzata nel noleggio di auto d’epoca e yougtimers, tutte caratterizzate dallo stesso leit motive: il forte impatto emozionale. Offre un ventaglio di offerte dedicate che vanno dal noleggio classico dell’auto all’organizzazione di tour guidati di uno o più giorni, oltre a eventi, cerimonie manifestazioni e sessioni in pista.