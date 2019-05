Svelata la prima Ferrari ibrida, un bolide da 1000 cavalli

L'auto ibrida viene associata ormai ad un modo di viaggiare economico e senza eccessi, che punti ad ottimizzare i consumi e abbattere i costi di carburante. Associereste questi concetti ad ub'auto da 1000 cv e 340 km/h di velocità massima? Ora dovrete farlo, dal momento che anche Ferrari ha debuttato nel mercato delle auto ibride e lo ha fatto con il suo stile e i suoi numeri, senza rinunciare ai tratti che l'ahnno resa l'auto più famosa e ambita al mondo.

Ieri sulla pista di Fiorano è stata presentata infatti la SF90 Stradale, la prima auto del Caballino che monta propulsori elettrici in associazione al tradizionale motore termico. Nei numeri si dichiara da record: mille cavalli di potenza, sommando i 780 del propulsore termico ai restanti 220 forniti da tre motori elettrici, uno al posteriore e due sull'assale anteriore. Capace di passare da 0 a 100km/h in 2,5 secondi, da 0 a 200 in appena 6,7 secondi, ha una velocità massima di 340 km/h e stacca di un secondo sul circuito di Fiorano la LaFerrari, fin qui la Rossa più veloce.

Un design davvero estremo e "spaziale" curato dal centro stile di Maranllo, che non ha rinunciato ad inserire tante novità oltre a quella della propulsione, dall'abitacolo "a bolla" che si richiama all'aeronautica ai massimi sistemi tecnologici per la guida e il comfort.

Certo, dal punto di vista del lavoro del motore elettrico la Stradale non può competere con altre auto decisamente più parsimoniose, ma questo non è certo l'obiettivo del Cavallino. L'autonomia è, appunto, appena di 25 km, durante i quali i due motori elettrici anteriori consentono di raggiungere i 135 km/h. Lascia ovviamente straniti il silenzio assoluto del bolide in configurazione elettrica, ma anche questo fa parte del futuro.