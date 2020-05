Trasporti pubblici a Modena: come viaggiare in sicurezza al tempo del Covid

In occasione della fase 2 è importante seguire le regole per viaggiare sui mezzi pubblici di trasporto a Modena.

Obbligo della mascherina

Sarà necessario indossare la mascherina di protezione, ci si potrà sedere solo nei posti consentiti ed appositamente evidenziati, si dovrà sempre mantenere la distanza di sicurezza dagli altri occupanti e dal conducente.

No vendita a bordo del ticket

Per la sicurezza dei viaggiatori e del personale la vendita a bordo da parte del conducente è sospesa fino a nuove disposizioni. Gli utenti dovranno quindi munirsi preventivamente di titolo di viaggio, anche utilizzando le app digitali disponibili per i clienti Seta (elenco su www.setaweb.it). I viaggiatori troveranno a bordo dei mezzi e alle principali fermate le indicazioni generali per rispettare le distanze prescritte.

Le tratte urbane ed extraurbane

Aumenteranno le frequenze del servizio urbano di Modena, rispetto all'attuale 'Orario COVID-19'. Nel dettaglio:

- Il servizio urbano di Modena osserverà l'orario ridotto dal lunedì al venerdì. La frequenza passerà da una media di 50 minuti dell'orario 'Covid-19) a 30 minuti, con punte di 15 per la linea 7 e 20 per le linee 1 e 4. Rinforzi in orario di punta per le linee 9 e 14. Al sabato le linee avranno una frequenza media di 50 minuti tutto il giorno, e la domenica di 60. Eccezioni per le linee dirette agli ospedali cittadini, la 7, 7A e la 13A, che avranno frequenza di 30 minuti nel week end. Saranno riattivati i servizi di Taxibus notturno e Taxibus festivo.

- Il servizio urbano di Sassuolo verrà riattivato al sabato pomeriggio e circolerà con frequenza di vacanza scolastica.

- Il servizio Urbano di Carpi tornerà attivo tutto il giorno e funzionerà con orario estivo, anche al sabato.

- Il servizio extraurbano continuerà ad osservare l'orario di vacanza scolastica, con la riattivazione di tutte le corse al sabato pomeriggio, nei festivi e mercatali

- I servizi Prontobus continueranno a circolare con orario di vacanza scolastica a Mirandola e Pavullo; feriale a Modena, Carpi e Castelfranco Riprenderanno a Carpi al pomeriggio dal lunedì al venerdì e a Modena, Mirandola e Pavullo anche il sabato pomeriggio. Resta ancora sospeso il servizio a chiamata di Maranello.