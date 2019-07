Due weekend esclusivi alla scoperta di "Universo Ferrari"

I Musei Ferrari offrono un’occasione unica a tifosi e appassionati per conoscere la Casa di Maranello: le porte di Universo Ferrari, la prima esposizione dedicata al mondo Ferrari, si apriranno per un programma di visita inedito ed esclusivo per i loro visitatori nei fine settimana del 21 e 22 settembre e del 28 e 29 settembre.

All’interno della struttura che sarà creata appositamente nei pressi della pista di Fiorano, sarà possibile accedere alle aree dedicate a tutte le attività dell’azienda, dalle Classiche al mondo GT alle corse fino alla Scuderia Ferrari.

Altra sorpresa indimenticabile per i fan del Cavallino Rampante, di solito riservata alla clientela internazionale, sarà la possibilità di ammirare in esclusiva gli ultimi modelli Ferrari.

Biglietto di ingresso intero € 30,00

Biglietto di ingresso ridotto per membri Scuderia Ferrari Club € 25,00 (disponibile solo nel fine settimana del 21 e 22 settembre)

I biglietti sono acquistabili solo online, prenotando di seguito giorno e orario della visita, fino a esaurimento posti. “Universo Ferrari” è accessibile solo tramite navette Ferrari, incluse nel biglietto, che partiranno da Maranello. Il punto esatto di ritrovo della navetta verrà comunicato via email, in prossimità della data. Il prezzo del biglietto comprende inoltre l’ingresso, a scelta, a uno dei due Musei Ferrari entro 12 mesi dalla data di acquisto: il Museo Ferrari di Maranello o il Museo Enzo Ferrari di Modena.

Per informazioni:

museo@ferrari.com

tel. 0536 949713

https://musei.ferrari.com