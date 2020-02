Il 16 febbraio arriva l’evento sposi di Sassuolo: scopri cosa hanno pensato per te al Salone dei Cocchieri

E così, dopo averlo tanto sognato, finalmente è arrivato il momento: avete deciso di sposarvi!

Superata la grande emozione iniziale e l’ondata emotiva che travolge i due promessi, è necessario rimboccarsi le maniche e dedicarsi all’organizzazione.

Perché, in effetti, progettare un matrimonio non è affatto così semplice e immediato, anzi! Per poter ottenere l’agognato giorno da sogno, bisogna muoversi con largo anticipo.

Ecco quindi che, dopo aver fissato la data del matrimonio e deciso dove si terrà la cerimonia, la prima cosa da fare è scegliere e prenotare il ristorante.

Cosa non facile! Perché il posto scelto dovrà rispecchiare i gusti della coppia, cercando di ricreare l’ambiente ideale per far sentire gli ospiti a proprio agio, affinché i festeggiamenti riescano al meglio.

Quindi, senza dubbio, è importante rivolgersi a personale preparato e con esperienza, cui ci si possa affidare con fiducia e che sia di supporto alla coppia.

Nella zona di Sassuolo e dintorni, per esempio, è possibile scegliere Banqueting Catering & Flowers.

Si tratta di una giovane società, la cui forza è data dalla pluriennale esperienza dei suoi fondatori: Donatella Galvani (che si occupa dell’organizzazione) e William Lenzotti (chef e sommelier) titolari del ristorante Giallo Modena all'interno del Museo Casa Enzo Ferrari di Modena che di recente ha vinto il premio come miglior ristorante secondo l'accademia del gusto.

Insieme, si occupano dei clienti, cercando di soddisfare tutte le necessità, offrendo soluzioni “su misura”: l'organizzazione del servizio, la location, i fiori e la musica, vengono studiati per ricreare l’atmosfera desiderata.

La tavola viene allestita con grazia e gusto, cercando di incontrare al massimo lo stile congeniale alla coppia: ricercato, raffinato, sobrio, elegante, eccentrico, rustico...qualunque sia la scelta, verrà magistralmente ricreata.

Per non parlare del menù, studiato appositamente per deliziare il palato degli ospiti. Banqueting Catering & Flowers presenta un tipo di cucina basata sulla tradizione emiliana, ma rivisitata seguendo i dettami della moderna gastronomia. Ovviamente, gli ingredienti utilizzati sono freschi e di elevata qualità, con un occhio di riguardo alla presentazione.

E non finisce qui!

Per ottenere un risultato perfetto, Banqueting Catering & Flowers si avvale di partnership valide e collaudate.

I fiori sono curati da Marco Fiori di Maranello. Abiti da favola per gli sposi? Ci pensa Maria Vittoria Atelier. Per l’acconciatura, la sposa può affidarsi alle abili mani dei parrucchieri di Maison de Moss. Un album fotografico e (perché no?) un video dell’evento fisseranno per sempre i bellissimi momenti vissuti: Non Solo Moda fotografi lo rende possibile. La parte estetica? Curata dal centro estetico A Fior Di Pelle che vanta una pluriennale esperienza.

Alcuni dei nomi dei molti professionisti pronti ad aiutarti a rendere il tuo matrimonio un giorno indimenticabile.

Vuoi scoprire di persona tutto ciò che offrono queste aziende e assaggiare i deliziosi manicaretti che Banqueting Catering & Flowers preparerà per l’occasione?

Allora, non puoi mancare all’evento dedicato agli sposi!

Si terrà il 16 febbraio presso la suggestiva location del Salone dei Cocchieri (piazzale Della Rosa 19 - Sassuolo) dalle 10.30 alle 20.

Inizia ora a realizzare il tuo sogno!

