Marijuana legale: ordini alle stelle con il delivery

In un periodo di clausura forzata e uscite limitate, il tempo proprio non ci manca: nuovi ritmi più rilassati, nuovi orari più dilatati per cucinare, mangiare, dormire, poltrire. Abbiamo ritrovato tempo per noi stessi, per vivere i nostri spazi domestici, per dedicarci ai figli, al giardinaggio, alla meditazione, al totale relax, ognuno secondo le proprie inclinazioni. L'importante, ormai si sa, è fare ciò che ci piace e che ci fa star bene, rigorosamente in casa.

E allora, con la mente sgombra e il corpo rilassato sul divano, ci sembra tutto perfetto, quasi magico.

Ecco, forse è proprio quel "quasi" che ci crea ancora qualche fastidio, perché in questo nostro paradiso ritrovato manca qualcosa, un non so che...il giusto aroma nell'aria, diciamo! Sì, ecco, ci vuole una fragranza solo nostra che renda unico e veramente magico l'ambiente. E allora, uniamo i puntini e vediamo cosa viene fuori... divano + stare a casa + profumi magici nell'aria, risultato: cannabis light a domicilio e il relax è completo!

Ma se vogliamo farlo, facciamolo bene, affidandoci al precursore in fatto di marijuana legale a domicilio: JoinToYou è stata la prima compagnia online a fornire il delivery nel settore, inizialmente su Bologna, poi su Torino, e oggi anche nell'area di Modena. Una crescita da record che, proprio nell'ultimo mese, grazie al delivery in tutta Italia, ha raggiunto quasi 5000 ordini.

Ma di cosa parliamo? Niente di illegale, ovviamente, perché i prodotti JoinToYou (cannabis light, infiorescenze e oli CBD), rispettano pienamente i limiti di THC previsti dalla legge, proprio grazie al bassissimo contenuto di tale sostanza. Fragranze naturali e di qualità, dunque, in grado di dare quel tocco in più alla nostra ritrovata pace dei sensi.

E allora, niente di più semplice: mano allo smartphone o al pc e in pochi click si ordina il prodotto desiderato e l'aroma preferito. Si paga alla consegna, con carta di credito oppure in contanti, e in massimo 45 minuti la tua erba legale busserà alla tua porta in tutta la sua inconfondibile fragranza. I rider sono molto discreti, senza divise o logo che li possano identificare, così da garantire privacy. La consegna,inoltre, avviene nel rispetto delle norme igieniche sanitarie vigenti: i fattorini sono dotati dei DPI (dispoistivi di protezione individuale, come mascherina e guanti) e, se richiesto, possono effettuare la consegna senza alcun contatto con il cliente.

I prezzi sono molto concorrenziali e partono da 5 € al grammo. Un servizio pratico ed efficiente, dunque, garantito da JoinToYou su tutta Modena, ogni giorno, martedì escluso, dalle 18 alle 24. Si può ordinare tramite sito, telefonicamente o con Whatsapp e Telegram, QUI tutti i contatti. Il tutto alla modica cifra di 2 € per un ordine minimo di 20 €.

Bene, ora che la nostra cannabis light è arrivata a casa, possiamo tornare a rilassarci sul divano e goderci finalmente un ambiente dal profumo unico e magico.

Gallery