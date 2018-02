M5S. I deputati 5 Stelle modenesi in regola con circa 360mila euro versati per microcredito

“Siamo contenti di questa inchiesta giornalistica sul fondo microcredito che ci permette ancora una volta di rimarcare la differenza tra noi e loro - Lo dichiarano i deputati candidati M5S Michele Dell’Orco e Vittorio Ferraresi a proposito del cosiddetto scandalo rendicontazioni M5S e aggiungono - La differenza tra noi e loro -concludono Dell’Orco e Ferraresi -continua insomma ad essere evidente e marcata, ossia tra un Movimento 5 Stelle che dà al Paese e gli altri partiti che invece prendono solo. A parte le chiacchiere da bar, la realtà dei fatti che conta è che il Movimento 5 Stelle, come certificato dal Ministero delle Finanze, ha complessivamente restituito allo Stato 23 milioni di euro di cui circa 360mila euro vengono dai conti personali di Dell’Orco e Ferraresi. Ieri sera a Fiorano abbiamo mostrato i nostri estratti conto e li porteremo con noi anche stasera a Nonantola per mostrarli a cittadini e giornalisti interessati”.

“I 23 milioni di euro restituiti dal Movimento 5 Stelle –spiegano i pentastellati- contribuiscono da qualche anno a sostenere e aprire piccole attività in tutta Italia. Parliamo per la precisione di quasi 11 milioni di euro che sono arrivati in Emilia Romagna e che hanno sostenuto 520 microimprese di cui ben 124 localizzate in provincia di Modena. Ecco questa è la realtà di cui dovremmo parlare: bonifici in uscita dai conti M5S che generano sviluppo nel Paese, mentre la realtà PD – attaccano i pentastellati- è quella di bonifici in entrata sui loro conti, come quelli ricevuti da Buzzi, condannato a 19 anni di carcere, ritenuto dominus dell’associazione a delinquere Mafia Capitale. Risultano infatti bonifici per quasi 200mila euro. Buzzi ha finanziato il Pd in tutte le sue diramazioni, dalla federazione romana, alle associazioni, fino al partito centrale e alla Leopolda di Renzi. Proprio Renzi aveva detto che avrebbero restituito i soldi ricevuti dalle cooperative di Buzzi. Ma in merito non ci sono notizie”.

Concludono Dell’Orco e Ferraresi: “Chiediamo ai candidati nel modenese di dimostrare concretamente ai cittadini da che parte vogliono stare: se vogliono stare dalla parte di chi prende o di chi dona ai cittadini. Ci aspettiamo che almeno De Vincenti, Lorenzin e Sgarbi, che hanno o hanno avuto un ruolo di Governo o in Parlamento, come pure Richetti, Pini, Vaccari e tutti gli altri parlamentari uscenti ricandidati a Modena, restituiscano una quota degli emolumenti pubblici che ricevono mensilmente versandola a favore del microcredito. Questo è l'IBAN: IT61Z0100003245348018369300. Aspettiamo la ricevuta del bonifico”.