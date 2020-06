Acqua colorata dai rubinetti dell'ospedale di Baggiovara, FdI denuncia. L'AOU: "Potabile e sicura"

“Dai rubinetti dell’Ospedale di Baggiovara continua a uscire acqua color ruggine. Cosa si aspetta ad intervenire?” Se lo chiede il Consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Michele Barcaiuolo, facendo seguito ad alcune segnalazioni di operatori.

“I nostri sanitari sono da mesi coinvolti in estenuanti turni di lavoro, spesso doppi, a causa dell’emergenza Coronavirus. Trovo sacrosanta la possibilità che si possano almeno fare una doccia a fine servizio. Purtroppo però tale possibilità è negata dalla colorazione rossastra che da anni assume l’acqua calda che fuoriesce da cornette delle docce e rubinetti. Ciò accade di norma in strutture abbastanza vecchie, ma questo non sarebbe il caso dell’Ospedale di Baggiovara, inaugurato solamente nel 2005".

Il consigliere regionale ha sottolineato come la ragione di questa colorazione avrebbe origine nel 2014, quando, a seguito di un’epidemia interna di Legionellosi trasmessa dalle tubature del nosocomio, si era deciso di procedere con una iperclorazione dell’acqua. “L’AUSL faccia chiarezza e tuteli tutti i sanitari e i pazienti che si trovano all’interno della struttura ospedaliera”, è stato l'appello del consigliere modenese.

Appello a cui ha risposto a stretto giro la Direzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, che ha confermato: "Il problema segnalato si riscontra a volte sull’acqua calda ed è legato al trattamento con biossido di cloro nell’ambito del Programma di Prevenzione della Legionella. Può accadere, in modo isolato, che dalle tubature così trattate, a seguito di temporaneo non utilizzo legato a condizioni organizzative – come ad esempio una riduzione di attività in determinati momenti dell’anno o per fattori esterni come capitato nel periodo dell’emergenza COVID - alla prima apertura di un terminale esca acqua ferruginosa, che riacquista limpidezza con il flussaggio prolungato".

L’Azienda fa sapere di essere impegnata in monitoraggi periodici riguardanti le caratteristiche microbiologiche e la potabilità dell’acqua, che hanno sempre restituito risultati di conformità con i parametri previsti. Dal 2018 un programma di progressiva sostituzione delle tubature all’Ospedale Civile.