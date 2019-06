Quattro comuni al ballottaggio, dal primo dato affluenza in netto calo

Urne di nuovo aperte - dalle ore 7 alle 23 - domenica 9 giugno in quattro dei principali comuni della provincia modenese, dove si svolgerà il secondo turno di ballottaggio. A Carpi, Castelfranco Emilia, Maranello e Mirandola nessun candidato sindaco ha raggiunto il quorum del 50% dei voti domenica 26 maggio, aprendo così alla necessità del ballottaggio, per altro una novità assoluta per tutti e quattro i comuni.

Affluenza ore 12: nel primo rilevamento dai seggi l'affluenza è in calo rispetto al primo turno:

CARPI: 20,57% (26,29%)

CASTELFRANCO EMILIA: 21,31% (26,07%)

MARANELLO: 18,43% (23,45%)

MIRANDOLA: 21,58% (23,38%)

Prossimo aggiornamento alle ore 19, poi dato definitivo alle ore 23, quando incominceranno gli scrutinii.