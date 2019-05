Elezioni comunali ed europee 2019, già alle urne un quarto dei modenesi

Elezioni europee ed amministrative: si vota dalle ore 7 alle ore 23 del 26 maggio 2019. Per poter votare l’elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla tessera elettorale) munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. La scheda per le elezioni europee sarà di colore marrone, mentre quella per le elezioni amministrative di colore azzurro. Chiamati al voto per le comunali sono 34 dei 47 comuni modenesi.

L'affluenza alle urne

I dati relativi all'affluenza ai seggi di tutti i comuni modenesi sarà resa nota in tre step. Il primo alle ore 12, il secondo alle 19 e il terzo, quello finale, alle ore 23.

[AGGIORNAMENTO ORE 12]: La prima rilevazione svolta sui 47 comuni modenesi per quanto riguarda le elezioni europee si attesta intorno al 24%, in linea con la scorsa tornata elettorale di cinque anni fa. L'affluenza è ovviamente maggiore nei Comuni dove si svolgono anche le consultazioni amministrative.

Bastiglia 25,24

Bomporto 23,54

Campogalliano N.p.

Camposanto 21,15

Carpi 26,68

Castelfranco Emilia 26,51

Castelnuovo Rangone 24,60

Castelvetro Di Modena N.p.

Cavezzo 24,83 23,97

Concordia Sulla Secchia 23,98

Fanano 28,96

Finale Emilia 19,93

Fiorano Modenese 21,08

Fiumalbo 34,37

Formigine 24,95

Frassinoro 25,27

Guiglia 20,28

Lama Mocogno 26,83

Maranello 23,86

Marano Sul Panaro 25,79

Medolla 26,91

Mirandola 23,89

Modena 23,66

Montecreto 38,35

Montefiorino 21,49

Montese 26,56

Nonantola 23,58

Novi Di Modena 22,85

Palagano 17,35

Pavullo Nel Frignano 19,34

Pievepelago 23,33

Polinago 21,66

Prignano Sulla Secchia 28,25

Ravarino 24,04

Riolunato 32,07

San Cesario Sul Panaro 27,33

San Felice Sul Panaro 24,72

San Possidonio 26,64

San Prospero 28,01

Sassuolo N.p.

Savignano Sul Panaro N.p.

Serramazzoni 20,23

Sestola 20,42

Soliera 26,60

Spilamberto 26,03

Vignola 21,46

Zocca 20,22

Le scorse elezioni europee del 25 maggio 2014 avevano fatto registrare una partecipazione su scala provinciale pari al 72,51 %. Per quanto riguarda le Comunali, invece, nella città di Modena lo scorso turno amministrativo si era chiuso con un'affluenza pari al 72,17% degli aventi diritto. A Carpi era stata del 73,16 % e a Sassuolo del 72,64%.

Elezioni, gli scrutini post voto

Le operazioni di spoglio elettorale inizieranno a partire dalle 23 di domenica 26 maggio. Gli scrutinatori partiranno dalle schede relative alle Europee. Lo spoglio dovrebbe finire nelle prime ore di lunedì 27 maggio. Dalle ore 14 di lunedì il personale ai seggi tornerà al lavoro per lo spoglio delle schede azzurre relative alle elezioni Amministrative, i cui risultati sono attesi fra il tardo pomeriggio e la serata.Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno invece domenica 9 giugno.