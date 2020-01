Elezioni Regionali | La partecipazione "raddoppia", alle urne già un quarto degli elettori

Urne aperte in tutta l'Emilia-Romagna per le elezioni Regionali 2020. Sono chiamati alle urne oltre 3,5 milioni di elettori: più esattamente, secondo la rilevazione del Ministero dell’Interno a 15 giorni dal voto, gli aventi diritto sono 3.508.332. Di essi, 1.704.295 sono uomini e 1.804.037 donne. Sono 4.520 le sezioni in cui sarà possibile votare, dalle ore 7 alle ore 23.

Alle ore 12 è giunto il primo dato sull'affluenza ai seggi, che fa segnare un incremento notevole rispetto al passato. Ricordiamo che l'ultima tornata elettorale aveva registrato un record negativo, con una partecipazioen pari ad appena il 37,71% degli aventi diritto. Per il collegio di Modena l'affluenza era stata del 39,09%. Dai primi dati odierni si assiste ad una netta ripresa.

L'affluenza a mezzogiorno, dopo 5 ore di voto, è stato del 23,44%. In testa a tutti in quanto a partecipazione ci sono Bologna e Ravenna, seguite da Modena (23,82%). In pressochè tutte le province è stato doppiato il rislutato della stessa rilevazione del 2014.

Il prossimo datà sarà divulgato intorno alle 19, in attesa di quello finale che arriverà alla chiusura dei seggi alle roe 23. Lo scrutinio incomincerà immediatamente dopo.