Elezioni 2018, l'affluenza alle urne in provincia di Modena

Nel corso della consultazione elettorale di oggi viene rilevata l'affluenza degli elettori alle urne in tre diversi momenti. Il primo aggiornamento delle ore 12.00 dai 47 comuni che compongono la provincia racconta che hanno già votato un quinto degli elettori, in linea con o valori regionali e di qualche punto iù elevato rispetto alla media nazionale.

La percentuale di affluenza alle ore 12 è del 21,74%, con picchi più elevati nei comuni dell'Appennino e cifre più esigue nella Bassa. Nel capoluogo ha votato il 22,89%, a Carpi il 19,15% (dato più basso della provincia, solo dopo San Prospero). Comune più virtuoso quello di Montese (27,52%).

Il prossimo dato è atteso alle ore 19, poi seguirà quello definitivo alla chiusura dei seggi (ore 23)

La scorsa consultazione elettorale vide la partecipazione dell'82,87% degli elettori modenesi. Va tuttavia sottolineato come le elezioni politiche del 2013 si svolsero con modalità differenti, in quanto le urbe rimasero aperte sia nella giornata di domenica che in quella del lunedì successivo.

