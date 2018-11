L'ambasciatrice del Kosovo ricevuta in Piazza Grande

Un forte interesse per presentare alle imprese modenesi le opportunità di investimento che offre il Kosovo, con contributi economici e semplificazioni amministrative, ma anche l’obiettivo di rafforzare i legami con i principali Paesi europei a dieci anni dalla proclamazione dell’indipendenza.

Sono i temi principali affrontati in Municipio oggi, venerdì 2 novembre, nell’incontro del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli con l’ambasciatrice del Kosovo Alma Lama in visita in città.

Dopo aver ricordato i momenti drammatici della guerra del 1999, il ruolo di Modena nel prestare soccorso alle popolazioni e la presenza di un contingente militare italiano nel Paese, che continua ancora oggi, l’ambasciatrice ha sottolineato che il prossimo anno il Kosovo festeggia i 20 anni della Liberazione e che sono state recentemente approvate misure economiche per incentivare gli investimenti stranieri. Mentre l’Unione europea continua a svolgere un ruolo fondamentale nel dialogo con la Serbia.

Il sindaco, che ha ricevuto in omaggio un volume sul Kosovo, ha donato all’ambasciatrice il libro di Franco Fontana “Effetto Notte” e una bottiglietta di Aceto balsamico tradizionale dell’Acetaia comunale.