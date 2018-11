Andrea Berselli eletto Presidente della Consulta Regionale ER-GO

Ieri si è svolta la Consulta regionale per il diritto allo studio in cui sono stati eletti Presidente e Vice presidente. È stato eletto come Presidente Andrea Berselli, rappresentante per Udu Modena e Reggio Emilia. Per l'Unione degli Universitari rappresenta una vittoria a livello regionale e un impegno importante che ha il fine di garantire il diritto allo studio, lavorando per e a fianco degli STUDENTI.

Il sole è tornato a splendere in Emilia Romagna. Ha affermato il Neo-Presidente eletto. " Sono Contento di essere stato scelto dai miei colleghi come Presidente della Consulta Regionale per il Diritto allo studio, lavorerò sempre nell'interesse degli studenti."