Forza Italia, la "matricola" Andrea Galli già Capogruppo in Regione

Il passaggio di consegne con Galeazzo Bignami, che ha lasciato viale Aldo Moro per ricoprire il suo incarico di deputato insieme all'altro consigliere regionale Enrico Aimi, è avvenuto già da qualche giorno: Andrea Galli è il nuovo capogruppo di Forza Italia nella Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna.

Un gruppo, quello di Forza Italia, formato da due consiglieri regionali che - assicura Galli - continuerà nel lavoro svolto sinora di opposizione alla giunta Bonaccini. "Lavoreremo sui temi concreti e nell'interesse dei cittadini emiliano romagnoli - afferma Andrea Galli -. La nostra non è mai stata, e non sarà, una opposizione a prescindere, ma ce la metteremo tutta per incidere nel migliore dei modi sulle scelte, spesso deleterie, del Pd che governa da sempre la Regione Emilia Romagna. Nel fare questo, in questi quasi due anni che ci separano alle elezioni, costruiremo insieme alla Lega e a Fratelli d'Italia una alternativa forte e unitaria al centrosinistra, convinti che Bonaccini non verrà riconfermato e che, finalmente, questa Regione godrà i benefici a livello economico, sociale, politico e culturale di una vera alternanza di governo. Il momento storico è arrivato e Forza Italia, insieme a tutto il centrodestra, si farà trovare pronta".