Auser Modena, Michele Andreana è il nuovo presidente

E’ Michele Andreana, 66 anni, il nuovo presidente di Auser l’associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà e per la promozione dell’invecchiamento attivo. Andreana è stato nominato dal Comitato Direttivo di Auser del 18 aprile scorso su proposta del presidente Auser regionale dopo la consultazione di tutti i membri del Direttivo.

“E’ un onore per me assumere la guida di un’associazione come Auser – afferma Andreana - continuerò nell’opera di chi mi ha preceduto per consolidare le attività svolte e espandere ancora la presenza di Auser nei servizi a sostegno delle persone fragili, anziani e disabili, e a favore della collettività”.

Andreana ha un lungo passato sindacale, è stato all’inizio degli Anni Ottanta funzionario nella Filtea/Cgli, poi segretario della Fiom sino al 1996 e poi è stato in segreteria provinciale Cgil sino al 2002, ancora responsabile del lavoro dei Democratici di Sinistra e del Partito Democratico, consigliere comunale e capogruppo a Modena nelle ultime due amministrazioni comunali. Da ultimo presidente delle Farmacie comunali Modena.

Auser conta a Modena e provincia circa 1.200 volontari e 5.000 soci. Fa attività di volontariato nel trasporto sociale, anche in convenzione con i Comuni o con associazioni, turismo sociale per gli anziani, compagnia, spesa e aiuto alle persone sole, progetti per anziani soli, laboratori di sartoria, gestione dei centri del riuso presso le stazioni ecologiche, cura del verde pubblico, accompagnamento a scuola (Piedibus), servizi davanti alle scuole (Nonni vigili), ambulatori infermieristici, informazione contro il bullismo nelle scuole, sostegno allo sviluppo di attività sportive dei giovani, sostegni economici agli alunni a rischio povertà, sostegno a iniziative di solidarietà nazionale e internazionale, ecc….

“Mi impegnerò particolarmente – aggiunge il neo presidente - per valorizzare questo enorme patrimonio dai volontari che con la loro attività giornaliera rendono le comunità più coese e solidali”. Auser a livello nazionale è nata da un’idea di Bruno Trentin ormai 30 anni fa, a Modena mantiene un rapporto di stretta collaborazione con la Cgil e lo Spi/Cgil.