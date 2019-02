Italpizza, salta la visita dei consiglieri comunali. "Motivi di sicurezza"

I vertici di Italpizza annullano la visita allo stabilimento di San Donnino, prevista per sabato 23 Febbraio e proposta ai membri del Consiglio Comunale di Modena. La motivazione sarebbe da riscontrare nella reazione che l'evento avrebbe sollecitato nel sindacato Si Cobas: "Avendo nel pomeriggio ricevuto avviso di una concomitante manifestazione da parte dei Si Cobas davanti ai cancelli dell’azienda si è preferito posticipare l’incontro a data da destinarsi per motivi di sicurezza e a garanzia dell’incolumità degli ospiti attesi".

“E’ con dispiacere che ci vediamo costretti ad annullare quella che per noi – precisa Andrea Bondioli, Responsabile Finanziario di Italpizza – era e resta una diretta occasione di dialogo ed incontro con la massima istituzione cittadina modenese. Avevamo rivolto l’invito a tutti i Consiglieri Comunali, e come tale poteva essere accolto o rifiutato, certi che la conoscenza diretta delle situazioni ed il dialogo restino presupposti imprescindibili per elaborare una informazione corretta e coerente alla realtà, soprattutto da parte di chi si onora della rappresentanza istituzionale e politica dei nostri concittadini”.

E' utile sottolineare che il sindacato autonomo non aveva formalmente comunicato alcuna manifestazione di protesta, ma si era limitato a commentare in modo critico l'iniziativa dell'azienda con la quale è aperta da mesi una dura vertenza. "Forse i vertici di Italpizza non hanno ancora compreso che l'unico modo di risolvere le gravissime problematiche interne è la convocazione urgente del tavolo sindacale - aveva scritto il sindacato - Non è ancora giunta infatti alcuna risposta da parte dell'azienda e delle cooperative alla nostra ennesima richiesta di incontro per cominciare quel percorso di revisione dei contratti e dei turni, accordato ufficialmente in prefettura nel dicembre scorso. Non sarà certo un aperitivo a migliorare la condizione delle centinaia di lavoratrici e lavoratori impiegati nello stabilimento: serve al contrario un'assunzione di responsabilità collettiva per affrontare e normalizzare il sistema-Italpizza".

L'invito di Italpizza aveva trovato una risposta a dir poco fredda anche in una parte della maggioranza in consiglio comunale, quella di Simistra Unita Modena: "L'invito a visitare l'azienda e l'incontro conviviale, sarebbero stati forse e stottolineiamo forse, opportuni se agli impegni presi, fossero seguiti fatti tangibili. Non è stato e non è così, ancora oggi. Le condizioni dei lavoratori Italpizza continuano a rispecchiare quelle passate, oltre che prive di alcun miglioramento. E, in una situazione di accordi disattesi che rasentano lo sfruttamento. Dispiace, ma non è nostra intenzione barattare diritti e dignità delle persone con un aperitivo."