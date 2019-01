Provinciale Carpi-Correggio e viabilità intorno al casello A22, il punto sui lavori a Carpi

I lavori di adeguamento della strada provinciale 468 tra Carpi e Correggio saranno appaltati dalla Provincia entro febbraio per terminare nel giugno del prossimo anno. L'intervento ha un costo complessivo di quasi un milione e mezzo di euro e prevede una nuova rotatoria con l'ampliamento della sede stradale per garantire una maggiore sicurezza e scorrevolezza della circolazione. Il cronoprogramma dell'opera è emerso nel corso di un incontro che si è svolto venerdì 4 gennaio a Carpi tra Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, e Alberto Bellelli, sindaco di Carpi.

«Abbiamo parlato soprattutto - sottolinea Tomei - delle opere programmate dalla Provincia sulla viabilità e sull'edilizia scolastica superiore con l'obiettivo di proseguire nella qualificazione e ampliamento degli edifici scolastici che continuano ad essere attrattivi, anche da fuori provincia», mentre Bellelli rileva che «ci siamo trovati d'accordo sulle linee di intervento già individuate nel recente passato, ho ribadito l'importanza di continuare ad investire e ci siamo accordati per incontrarci di nuovo e affrontare altri temi».

Tomei ha annunciato che la Provincia avvierà nelle prossime settimane le procedure di appalto anche della rotatoria all'incrocio tra la strada comunale Fornace, che collega Carpi a Campogalliano, con la strada provinciale 13 e la strada che conduce a Rubiera; l'obiettivo, anche in questo caso, è di garantire una maggiore sicurezza in un tratto particolarmente pericoloso dove sono avvenuti numerosi incidenti anche mortali; il costo complessivo dell'opera è di 860 mila euro.

Nell'incontro è stato condiviso anche l'impegno per potenziare i collegamenti con la città di Modena; tra i lavori già previsti dalla Provincia e in programma quest'anno spicca l'ampliamento della sp 413 tra la rotatoria di S.Pancrazio e il ponte sul Secchia.

Nel corso dell'incontro si è parlato anche della programmazione delle risorse chieste nei mesi scorsi dalla Provincia alla società Autobrennero, nell'ambito della nuova programmazione dei finanziamenti agli enti soci per migliorare la viabilità di collegamento all'autostrada. Per quanto riguarda la zona di Carpi, nell'elenco delle richieste sono state inserite il prolungamento di via dell'Agricoltura e la ristrutturazione dell'incrocio all'uscita del casello dell'A22 e via dell'Industria che sarà adeguata. Il costo complessivo per questi due progetti supera i due milioni e 450 mila euro. A questi si aggiunge la richiesta di finanziamento per il completamento della messa in sicurezza della strada provinciale 413 Romana nord Carpi-Novi.