Muzzarelli apre la sede del comitato elettorale e avvia la campagna “DaiMò”

"DaiMò, insieme per la nuova Modena". Gian Carlo Muzzarelli lancia il suo nuovo slogan verso le elezioni amministrative di maggio, alle quali si ripresenterà nella corsa a sindaco sostenuto da Pd e alleati di centrosinistra. Confermando di voler passare "dalle idee ai fatti", il sindaco dem ricandidato invita stampa e cittadini sabato, alle 16, all'inaugurazione del proprio comitato elettorale nella nuova sede di via Farini 46, in centro storico.

Il comitato è stato chiamato appunto "Daimò", un gioco di parole che richiama il gergo modenese, e per lo staff di Muzzarelli si tratta di "un'esortazione ad andare avanti insieme, a guardare al futuro, a trasformare in realtà anche le idee piu' innovative, con la forza della concretezza che da sempre contraddistingue la nostra città". Ma si continua nell'annuncio, allegando un poster gialloblu con al centro un sorridente Muzzarelli: "Daimò è un'espressione ricorrente del nostro parlare quotidiano. 'Mò come ora, adesso, in questo istante. Ma con l'accento sulla 'ò' per richiamare anche il nome di Mòdna". Il comitato resterà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Intanto, dà una mano il segretario provinciale Pd, Davide Fava, che attacca gli avversari verso le amministrative: "Il centrodestra procede, nella migliore delle ipotesi, con la testa voltata all'indietro, nella peggiore aumentando le tasse. Nel mezzo, esempi micidiali di fuoco amico". E quando invece, continua Fava, "il candidato sopravvive ai veti incrociati, come a Modena, sembra caratterizzarsi per una sindrome nostalgica che lo induce a voler ribattezzare tutte le piazze (piazza Roma, il Novi Sad) quasi fosse candidato alla commissione Toponomastica. Il centrosinistra non si limita agli slogan, ma i progetti li realizza: le piazze le recupera e le restituisce alla collettività (piazza Roma, piazza Mazzini)".

