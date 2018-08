Nuovo tentativo della Provincia, caserma Fanti e palazzina PS in vendita per 4,7 milioni

La Provincia ha pubblicato il nuovo bando per la vendita del complesso edilizio composto dall'ex caserma Fanti e dall'ex palazzina della Polizia in via Saragozza a Modena. Un tentativo che segue a quelli finora andati deserti. L’alienazione avverrà attraverso un'asta pubblica, in programma il 20 settembre, per un importo complessivo a base d'asta di quattro milioni e 753.800 euro; è possibile presentare offerte per i due lotti distinti, con prezzo base per l'ex caserma fissato a tre milioni e 601.260 euro e per la palazzina ex Ps a un milione e 270 mila euro; l'eventuale vendita dei due lotti distinti avverrà in caso di assenza di offerte per l'intero lotto.

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire alla Provincia la propria offerta, solo in aumento, entro le ore 12 del 19 settembre. Tutte le informazioni sulle caratteristiche dell'edificio, i dettagli sulle modalità della presentazione delle offerte e sullo svolgimento del bando sono disponibili nel sito della Provincia di Modena (www.provincia.modena.it).

Le caratteristiche del bando sono state approvate all'unanimità di recente dal Consiglio provinciale. Nel maggio scorso la Provincia aveva effettuato un'asta analoga per i due immobili insieme, andata deserta come altri tre precedenti tentativi di vendita, di cui due relativi però solamente alla caserma Fanti.

Acquistata nel 2006 dalla Provincia per quattro milioni e 870 mila euro con l'obiettivo di riunire tutti gli uffici periferici in un'unica sede nel cuore del centro storico di Modena, l'ex caserma Fanti viene messa in vendita a seguito del ridimensionamento dell'ente che ha fatto tramontare il progetto; ora la priorità, infatti, è reperire nuove risorse da investire nella viabilità e nelle scuole, contribuendo alla riqualificazione urbana dell'area via Saragozza.