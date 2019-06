Comuni al ballottaggio il 9 giugno 2019: come esprimere il proprio voto

La prossima domenica 9 giugno sono quattro i comuni modenesi in cui gli elettori saranno chiamati a votare per il turno di ballottaggio: per tutti e quattro si tratta della prima volta in assoluto in cui si rende necessario il secondo turno per l'elezione del sindaco. A Carpi, Castelfranco Emilia, Mirandola e Maranello i seggi saranno aperti per la sola giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e gli scrutini inizieranno subito dopo la chiusura. Ecco come funziona il voto.

Sulla scheda compaiono i nomi dei due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, accompagnati dai simboli delle liste che appoggiano la candidatura.

Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

Non è previsto il voto alle liste e il voto di preferenza. Il cosiddetto voto disgiunto – ovverosia la possibilità, in occasione del primo turno, di votare per un candidato alla carica di sindaco e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale non collegata a quel candidato a sindaco – non è previsto nel turno di ballottaggio.

Anche per il turno di ballottaggio è necessario recarsi al seggio elettorale con un documento d'identità personale e la tessera elettorale. E' in vigore il divieto di introdurre nelle cabine elettorali, telefoni cellulari o altri strumenti in grado di fotografare o registrare immagini.