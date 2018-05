Il Movimento 5 Stelle spiega il "contratto" di governo in 13 piazze della provincia

Almeno tredici i banchetti in tutta la provincia, tra sabato e domenica da Modena a Carpi, da Mirandola a Formigine, passando per Castelfranco Emilia, Nonantola, Cavezzo, Soliera, Savignano Sul Panaro, Castelvetro per spiegare il contratto del “Governo del Cambiamento” tra Movimento 5 Stelle e Lega.

Nella due giorni nelle piazze, i parlamentari del Movimento 5 Stelle Vittorio Ferraresi, Stefania Ascari, Gabriele Lanzi, Maria Laura Mantovani insieme alla consigliera regionale Giulia Gibertoni e a consiglieri comunali ed attivisti incontreranno i cittadini per spiegare i punti e principi del “contratto di governo” che include tutti i 20 punti presentati nelle elezioni del 4 marzo dal Movimento, integrati con la visione della Lega: dall’ambiente, all’acqua pubblica, alla sicurezza, alla creazione di lavoro attraverso la banca pubblica degli investimenti al reddito di cittadinanza, all’abbassamento delle tasse, alla lotta alla corruzione e mafie. Punti salienti inseriti anche la lotta alla piaga dell’azzardo e al femminicidio.

“Il cambiamento si affronta confrontandosi sempre con umiltà con i cittadini, per questo come ogni week end saremo nelle piazze a spiegare , ascoltare e confrontarci. Avere un approccio umile e non arrogante come quello di chi ci ha governato fino ad oggi, pensiamo ai vari Renzi, sarà fondamentale per mantenere la barra dritta ” spiegano i parlamentari pentastellati, che per altro sono impegnati con il voto online del documento sulla piattaforma Russeau.

Questi gli appuntamenti già organizzati - MODENA: Sabato 19/5 Piazzetta delle ova ore 9:30-12:30 BASTIGLIA Sabato 19/5 Piazza della Repubblica zona Frutteria ore 10-12 CASTELFRANCO EMILIA: Sabato 19/5 Corso Martiri 261 ore 9:30-12:15 FORMIGINE: Sabato 19/5 Piazza Ravera (zona mercato) ore 9:30-12:30 NONANTOLA: Sabato 19/05 Piazza Ilaria Alpi (di fianco alla Coop) ore 9.30-12.30 MIRANDOLA: Sabato 19/5 al mercato di fronte a sede AIMAG ore 9-12 SAVIGNANO SUL PANARO: Sabato 19/5 Via Doccia 124 (di fronte supermercato Conad) ore 10-12:30 SOLIERA: Sabato 19/5 Via Garibaldi (di fronte al cinema Italia) ore 9-12:30 CARPI: Sabato 19/5 e Domenica 20/05 Portico del Grano n. 94 e 96 ore 9:30-13 CASTELVETRO: Sabato 19/5 Ca di Sola (piazzale davanti tabaccheria) ore 11-12. Domenica 20/5 Via Cialdini (posteggio riservato di fronte ristorante Cappero alle mura) ore 10-12 CAMPOGALLIANO: Domenica 20/5 Piazza Vittorio Emanuele II ore 9-12:30 CAVEZZO: Domenica 20/5 - Via Gramsci ore 9:30-12:00 SPILAMBERTO: 20/5 davanti alla Farmacia Violi ore 10-17.