Banco Bpm con il “Progetto Scuole” fa tappa a Finale Emilia

A Finale Emilia, Banco Bpm ha destinato un contributo finalizzato a rinnovare le attrezzature informatiche ormai obsolete negli ambienti comuni della scuola dell’infanzia “Rodari” e della scuola primaria “E.Castelfranchi”. La dirigente scolastica, Annalisa Maini, ringrazia: "L'istituto di credito per il contributo generoso» e auspica «una fattiva collaborazione per il futuro, per mantenere le nostre scuole sempre rispondenti alle esigenze della nuova didattica inclusiva e tecnologica."

Agli asili nido “il Grillo Parlante” e “L’Aquilone” il sostegno di Banco Bpm servirà invece per l’installazione di giochi da giardino. Le strutture scolastiche del territorio, infatti, sono rimaste sprovviste di molti strumenti in seguito al sisma del 2012. "Qui, come in tanti altri comuni limitrofi, c’è ancora molto da fare per la ricostruzione – ha commentato il Sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi – ma il tempo passa e si fa sempre più fatica a reperire i fondi necessari, pertanto sono ancora più sentiti i nostri ringraziamenti a Banco Bpm e a quanti ci sostengono."

Ha commentato Stefano Bolis, responsabile Direzione Emilia Adriatica di Banco Bpm"Il Progetto Scuole non è solo un’iniziativa con un nobile fine, ma è anche un’occasione per incontrare persone, ascoltare le loro storie e dare visibilità a questi territori che stanno ancora lavorando per la ricostruzione." Con il Progetto Scuole, attivato in diversi comuni del Paese, Banco Bpm si impegna a realizzare progetti e iniziative a sostegno delle scuole pubbliche nel miglioramento o nel rinnovo dei loro edifici o delle dotazioni materiali e didattiche.